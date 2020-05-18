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Gaziantep'te bir iş yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:33:29 -
Gaziantep'te bir iş yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Atatürk Mahallesi'nde oturan ve karantinada bulunan kişinin, temas halinde olduğu belirlenen şahıs ve işlettiği giyim mağazasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilen iş yerine, "Bu bina Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştır." yazısı asıldı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti.

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