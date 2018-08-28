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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Gaziantep'te ayrılmak isteyen imam nikahlı çiftin akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 13:19
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Çağdaş Mahallesi'nde imam nikahıyla yaşayan H.P. ve Z.Y'nin ayrılmaya karar vermesi üzerine bir araya gelen yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

Kavgada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Z.Y'nin dayısı İbrahim Koca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koca'nın cesedi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, Koca'nın katil zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:19
  1. bıçak
  2. boşanma kavgası
  3. Gaziantep
  4. imam nikahı
  5. Ölüm

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