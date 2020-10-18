Gaziantep'te bağ bozumunun ardından pekmez üretimi başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumunun ardından geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatılmaya başlandı.

İlçede 50 bin dekarda üretilen ve hasadı yapılan üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüşüyor.

Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" cinsi üzümlerin hasadının tamamlanmasının ardından bağ bozumu sonrasında geriye kalanların bir kısmı kuru üzüm yapılıyor, bir kısmı ise pekmezlik olarak değerlendiriliyor.

Üzüm yetiştiriciliği yapan birçok aile, hem kışın kendi yiyeceklerini ayırıyor hem de fazlasını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Toplanan üzümler, yıkanıp ezildikten sonra suyu çıkarılıyor, ardından evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak pekmez imal ediliyor.

Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Köklü, gazetecilere, pekmez yapmanın kolay olmadığını, kendi ihtiyaçlarının yanı sıra satmak için "kabarcık" ,"hatun parmağı" ve "Antep karası" türü üzümden pekmez ürettiklerini belirterek, pekmezin kilogramının 25 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.