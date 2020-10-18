  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te bağ bozumunun ardından pekmez üretimi başladı
Aktüel

Gaziantep'te bağ bozumunun ardından pekmez üretimi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:34:51 -
Gaziantep'te bağ bozumunun ardından pekmez üretimi başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumunun ardından geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatılmaya başlandı.

İlçede 50 bin dekarda üretilen ve hasadı yapılan üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüşüyor.

Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" cinsi üzümlerin hasadının tamamlanmasının ardından bağ bozumu sonrasında geriye kalanların bir kısmı kuru üzüm yapılıyor, bir kısmı ise pekmezlik olarak değerlendiriliyor.

Üzüm yetiştiriciliği yapan birçok aile, hem kışın kendi yiyeceklerini ayırıyor hem de fazlasını satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Toplanan üzümler, yıkanıp ezildikten sonra suyu çıkarılıyor, ardından evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak pekmez imal ediliyor.

Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Köklü, gazetecilere, pekmez yapmanın kolay olmadığını, kendi ihtiyaçlarının yanı sıra satmak için "kabarcık" ,"hatun parmağı" ve "Antep karası" türü üzümden pekmez ürettiklerini belirterek, pekmezin kilogramının 25 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti
Gündem

Türkiye'nin hamlesi Almanya'ya dokundu! Kritik ziyareti iptal etti

Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'nın Doğu Akdeniz’deki hamleleri nedeniyle bu hafta Türkiye’y..
ABD medyasından tepki çeken tavır
Medya

ABD medyasından tepki çeken tavır

ABD basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

Hocalı katliamının komutanı gebertildi
Gündem

Hocalı katliamının komutanı gebertildi

Hocalı katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu t..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay