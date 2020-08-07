Gaziantep'te ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 2 kişi tutuklandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla başkalarına ait hesaplardan para çeken 2 kişi suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün GATEM Toptancılar Sitesi'ndeki ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirirken suçüstü yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.