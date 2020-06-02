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Aktüel

Gaziantep'te askere gideceklere Kovid-19 testi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:07:46 -
Gaziantep'te askere gideceklere Kovid-19 testi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, askere alınacak gençlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için örnekler alındı.

İlçede askere gitmek için askerlik şubesine başvuran gençler, Kovid-19 testinden geçmeleri için sağlık ekiplerinin bulunduğu Cumhuriyet İlkokulunun bahçesindeki çadıra yönlendirildi.

Okul bahçesinde kurulan başvuru masalarında kayıtları alınan gençlerden daha sonra Kovid-19 testi için örnekler alındı.

Gençlerden Ahmet Alan, test sonucu negatif çıktığında birliklerine teslim olacaklarını söyledi.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden yaklaşık 380 gence Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.

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