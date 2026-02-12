  • İSTANBUL
Yerel Gaziantep’te ahlak operasyonu: Çocukları bile o bataklığa sürüklemişler!
Yerel

Gaziantep’te ahlak operasyonu: Çocukları bile o bataklığa sürüklemişler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gaziantep’te ahlak operasyonu: Çocukları bile o bataklığa sürüklemişler!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen "insan ticareti ve fuhuş" operasyonunda, toplumun ahlak değerlerini hedef alan şer odaklarına büyük bir darbe indirildi. Belirlenen 6 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında, kirli bir ağ kurarak vatandaşları ağlarına düşüren 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü "fuhşa yer temini ve aracılık" suçlarından tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çocuk ve kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklanırken, 5'i çocuk olmak üzere toplam 20 mağdur kurtarıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde insan ticareti suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçti.

 

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda bazı şahısların çocukları ailelerinden kopardığı, uyuşturucu madde kullandırdığı ve "masaj salonu" adı altında zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde biri ruhsatsız masaj salonu olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

5'İ ÇOCUK 15 KADIN KURTARILDI

Operasyonda M.M.K., D.S., R.Y., M.Ş.G. ve İ.B.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı belirlenen 5 çocuk ve 15 kadın kurtarılırken, mağdur çocuklardan birinin şüphelilerden birinin ikametinde bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 2 adet 9 mm tabanca fişeği, düşük yaptırmak amacıyla kullanılan 6 adet hap, çok sayıda cinsel içerikli krem ve jel, masaj kayıt defterleri ile cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.M.K., D.S., R.Y. ve İ.B.Ç. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ş.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

