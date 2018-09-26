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Gaziantep'te adreslere tek tek baskın yapıldı, hepsi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:00
Gaziantep'te adreslere tek tek baskın yapıldı, hepsi yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  şubelerinin ekipleri, örgütün kullandığı ve dışarıyla herhangi bir bağlantısının  olmadığı hücre evlerine yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 395 bin lira ile 4 bin 567 dolar ve 310  avronun yanı sıra başkalarına ait nüfus cüzdanı ele geçirildi, çok sayıda dijital  materyale de el konuldu.

Örgütün emniyet yapılanmasının "mahrem imamı"nın da yer aldığı 15  şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:00
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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