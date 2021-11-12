  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gaziantep'te 7 büyükbaş hayvan telef oldu
Gündem

Gaziantep'te 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:12:00 -
Gaziantep'te 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kopan elektrik telinin su birikintisine teması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Güllühöyük Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvancılık yapan Sinan Ç'ye ait 7 büyükbaş hayvan, merada otladıktan sonra su içtikleri dereye yöneldi.

Elektrik direğinden kopan telin deredeki suyla temas etmesi nedeniyle 7 hayvan akıma kapıldı.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan hayvanlar gömüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi
Sağlık

Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi

Yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bu meyve karaciğerdeki yağlanmayı önlüyor. İşte bilinmeyen daha birçok faydası!
Çin'den ABD'ye
Dünya

Çin'den ABD'ye "güvenlik" çağrısı

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne "ülkedeki vatandaşlarının güvenliğini sağlama" çağrısında bulundu.
Türkiye'den müthiş hamle! Saniyeler içerisinde tespit edip, yok edecek
Teknoloji

Türkiye'den müthiş hamle! Saniyeler içerisinde tespit edip, yok edecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, A400M programında yapısal alanda yeni bir kabiliyeti daha bünyesine kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde A400M'in..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay