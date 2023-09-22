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Gündem Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşımda da hürmet var: Ankara'da öyle, Antep'te böyle
Gündem

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşımda da hürmet var: Ankara'da öyle, Antep'te böyle

Yeniakit Publisher
2023-09-22 16:03:00 -
Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşımda da hürmet var: Ankara'da öyle, Antep'te böyle

Gaziantep'teki ulaşımdan memnun olan Kemal Özkurt, “Belediye şoförlerinden Allah razı olsun. Bizim köye 8 otobüs çalışıyor bir gün bile sorun yaşamadım. Bize hürmet ediyorlar” diye konuştu.

 

Ankara'da özel halk otobüslerinde 65 yaş üzeri vatandaşların otobüslere alınmaması hususunda yaşanan tartışmalar devam ederken, Gaziantep’te ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.
Ankara’da özel halk otobüslerinin maliyet artışı ve ücretsiz yolcu sayısını gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandıracaklarını duyurmasının ardından diğer şehirlerde de ‘65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?’ sorularını gündeme getirdi. Gaziantep’te uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar ise bu konu ile ilgili her hangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ve uygulamadan gayet memnun olduklarını dile getirdi.
 


“65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz taşımadan çok memnun”
Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ücretsiz taşımadan memnun olduklarını ve birkaç aksaklık dışında sorun yaşamadıklarını dile getirdi. 72 yaşındaki Ahmet Cüneyt, “Şimdiye kadar sorun yaşamadım. Bazı şoförlerde sorun olsa da hepsi öyle değil şoförlerden de 65 yaş üstü ücretsiz taşıma sisteminden de çok memnunum” dedi.
 

Ali Doğandinç, “3 sene sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle kartımı çıkardım ve ücretsiz biniyorum. Ben memnunum haklarım var halk olarak haklarımızı bilirsek kendimizi koruma altına alırsak kimseyi şikayet etmemize gerek yok” ifadelerini kullandı.
Nesrin Çeliktürk,“65 yaş için çok güzel bir uygulama memnunuz. Bizden yaşı olanlar var, maddi durumu kötü olanlar var, onlar için çok iyi bir şey” şeklinde konuştu.
Kemal Özkurt, “Belediye şoförlerinden Allah razı olsun. Bizim köye 8 otobüs çalışıyor bir gün bile sorun yaşamadım. Bize hürmet ediyorlar” diye konuştu.
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