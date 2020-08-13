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Gündem

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama mı geldi?

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama mı geldi? sorusu Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de koronavirüs salgınında yaşanmasından endişe edilen ikinci dalgaya karşı bazı illerde önlemler artırıldı. Vaka sayısının son dönemlerde arttığı illerden biri de Gaziantep. Peki, Gaziantep'te yaşlılar sokağa çıkamayacak mı? Alınan son kararlar ne? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:55:00 -
Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama mı geldi?

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı mı getirildi? Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 65 yaş üstü vatandaşların düğüne gitmelerinin belirli saatlerle kısıtlandığını duyurdu. 

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara hangi kısıtlamalar getirildi?

GAZİANTEP'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, Twitter'dan duyuran Gaziantep Valisi Davut Gül,

"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır." açıklamasında bulundu.

Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."

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