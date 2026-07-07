Gaziantep'te 590 bin TL'ye bahçeli ev müjdesi: Başvurular 8 Temmuz'da başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin konut ihtiyacını karşılamak için düğmeye bastı. Belediye iştiraki Gazi Konut eliyle hayata geçirilecek Gazi Konut Bahçelievler ve Müstakil Evler Projesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Proje kapsamında toplam 20 bin bahçeli ev planlanıyor. Başvurular 8 Temmuz'da başlıyor. Şehir yaşamının yoğun temposundan uzak, doğayla iç içe bir yaşam vaadi masaya kondu.

Üç farklı yaşam modeli tasarlandı

Gazi Konut, aynı proje çatısı altında üç ayrı konut modeli hazırladı. Her biri farklı bir aile yapısına göre kurgulandı.

Bahçelievler: Tek katlı, 30 metrekare büyüklüğünde konutlar ve yaklaşık 70 metrekare özel bahçe. Konutlarda salon, mutfak ve banyo bulunuyor. Aileler kendi sebze ve meyvesini yetiştirebilecek, çocuklar toprakla iç içe büyüyecek.

Müstakil evler: Yatay mimariyle, Osmanlı mahalle kültüründen ilham alınarak planlandı. Her blokta iki bağımsız daire, iki katlı yapı, yaklaşık 100 metrekare 2+1 tasarım. Her yapının arka bölümünde yaklaşık 50 metrekare özel bahçe yer alacak. Aynı girişi paylaşan daireler aile bağını güçlendirirken mahremiyeti koruyacak.

Orta ölçekli müstakil evler: Yaklaşık 100 metrekare kullanım alanı, iki kat. Alt katta ortak yaşam alanları, üst katta yatak odaları. Her konutun kendine ait otoparkı ve yaklaşık 70 metrekare bahçesi olacak.

Fiyat ve ödeme planı: 590 bin TL'den başlıyor

Vatandaşın en çok merak ettiği rakamlar Bahçelievler etabı için açıklandı. Şehit aileleri, gaziler ve emekliler için satış fiyatı 590 bin TL olarak belirlendi. Bu grup yüzde 25 peşinat ödeyecek, kalan tutarı aylık 9 bin TL taksitle kapatacak.

Diğer vatandaşlar için fiyat 690 bin TL. Bu grupta peşinat oranı yüzde 50, taksit ise aylık 19 bin TL olacak. Bahçeli evlerin bir yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Müstakil evler ve orta ölçekli müstakil evlerin fiyatları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Bahçelievler ve müstakil evler Suboğazı bölgesinde, orta ölçekli müstakil evler Körkün bölgesinde inşa edilecek.

Başvuru takvimi belli oldu

Bahçelievler Projesi için başvurular 8 Temmuz'da Gazi Konut'un resmi sitesi https://gbbkonut.com.tr/ üzerinden başlayacak ve 20 Temmuz'a kadar sürecek. İlk etabın kura çekimi temmuz sonunda yapılacak.

Müstakil evler için başvurular ağustos ayının ilk haftasında, orta ölçekli müstakil evler için ise eylül ayının ilk haftasında alınacak. Kesin tarihler ve detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Şahin: "Gaziantep'i yeşil şehir yapıyoruz"

Tanıtım toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin birlik, verimlilik ve koordinasyon anlayışıyla öne çıktığını vurguladı. Şahin, "Betonarme yapılar insanları yoruyor. Gaziantep'i yeşil şehir yapıyoruz. Bir buçuk milyon metrekareyi ayırdık, başladık" dedi.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Vakti geldiğinde oradaki domatesi, biberi koparıp bir yağlı köfte yapacaksınız. Başkanınız da size çaya gelecek. Büyük aile kültürünü şehrimizde inşa etmek zorundayız. Huzur varsa mutluluk varsa buna sahip olan kimseden zengini yoktur."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise farkı oluşturan şeyin "öngörü belediyeciliği" olduğunu belirtti. Çeber, "Bu bölge Gaziantep odaklı olarak Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi olacak. Mevzuata uygun, doğaya uygun, mahalle kültürüne uygun bu projeyi sadece Gaziantep'e değil Türkiye'ye de hediye ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, projenin belediyecilikte yeni bir çığır açacağını söyledi: "Artık farklı bir şekilde 'Bahçeli bir evde oturamıyoruz' diyen vatandaşlara uygun bedellerle yaşam alanı sunuyoruz."

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Haz da projede komşuluk ilişkilerini, aile yapısını ve insan merkezli şehirleşmeyi esas aldıklarını anlattı. Haz, "Bu projeleri üretirken nasıl daha ucuz, daha uygun mal ederiz, onun hesabını yapıyoruz" diye konuştu. Programın sonunda protokol üyeleri ve Gazi Konut yetkilileri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Bahçeli evin fiyatı ne kadar? Şehit aileleri, gaziler ve emekliler için 590 bin TL, diğer vatandaşlar için 690 bin TL.

Peşinat ve taksit ne kadar? Şehit ailesi, gazi ve emeklilerde yüzde 25 peşinat ve aylık 9 bin TL taksit; diğer vatandaşlarda yüzde 50 peşinat ve aylık 19 bin TL taksit.

Başvurular ne zaman ve nereden yapılıyor? 8 Temmuz'da başlayıp 20 Temmuz'a kadar https://gbbkonut.com.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

Evler ne zaman teslim edilecek? Bahçeli evlerin bir yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Devletin ve yerel yönetimin üretkenliğini gösteren bu proje için siz ne düşünüyorsunuz? Bahçeli, doğayla iç içe bir yaşam sizce şehrin geleceğini nasıl değiştirir?