Gaziantep'te 54 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı! Bunu da siyaset malzemesi yapıp Fatma Şahin'i hedef aldılar

Yeniakit.com.tr

Gaziantep'te son olarak 1968 yılında 1 metre kar kalınlığı ölçülen kent merkezinde, 54 yıl sonra 49 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metre olarak ölçüldü. Bir yandan ağır tonajlı araçlar yağıştan etkilenip kayarak trafiğin akışını engellerken, diğer yandan aralıksız süren kar yağışı işleri daha da zorlaştırdı.

Olumsuz hava şartlarının sebep olduğu olayı fırsat bilen çevreler, bunu da siyaset malzemesi yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, yalan-yanlış bilgilerle gece boyunca ekipleri ile birlikte yolun açılması için çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i hedef aldı.

'Hiçbirimiz iki gündür uyumadık'

Nurdağı İlçe Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, bölgedeki son durumu yeniakit.com.tr'ye anlattı. Başkan Kavak, "Dün yaşanan yoğun kar yağışından dolayı Adana-Gaziantep yolu ulaşıma kapanmıştı. Nurdağı-Kahramanmaraş ve Nurdağı-Hatay istikameti de kapandı. Karayolları ve belediyenin tüm ekipleri aralıksız çalışarak Kahramanmaraş ve Hatay istikametine giden yolları açtı. Otobanda da gece, araçların bir kısmına geçiş verebildik. Sabah Gaziantep'ten Nurdağı'na gelen araçlar mahsur kalmıştı. O güzergah da akşam üzeri açıldı. Trafik şu anda büyük ölçüde açılmış durumda." dedi.

'Siyaset malzemesi yaptılar'

"Mahsur kalan 200'e yakın vatandaşımızı sosyal tesislerimizde misafir ettik." diyen Başkan Kavak, "Mağdur olan vatandaşlarımıza kumanya ikramında da bulunduk. Doğal afet sayabileceğimiz yoğun bir kar yağışının siyasi malzemeye çevrilmesi çok üzücü. Ben bu saate kadar ne gündüz, ne de gece uyumadım. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin hanım da aynı şekilde gece boyunca çalışmaları yerinde denetledi. Sayın Şahin'e haksız ithamda bulundular. Bizzat kendisi de olay yerinde olmak üzere bütün ekibimiz sabaha kadar aralıksız çalıştı. Çalışmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.