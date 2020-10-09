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Aktüel Gaziantep'te 5 yıl önce kuzenini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te 5 yıl önce kuzenini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:36:07 -
Gaziantep'te 5 yıl önce kuzenini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 5 yıl önce kuzenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ekim 2015'te Hacıbaba Mahallesi'nde kahvehanede kuzeni Mehmet Y'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan S.Y'nin (38) yerini tespit etti.

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.Y'yi saklandığı evde yakaladı.

Evde, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 45 dolu kartuş ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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