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Aktüel Gaziantep'te 49 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Gaziantep'te 49 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:17:10 -
Gaziantep'te 49 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki mahallede bulunan 49 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozdere ile Burunsuzlar mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki mahalledeki toplam 49 evde karantina uygulanması kararı alındı.

Karar üzerine evler İslahiye Belediyesi tarafından dezenfekte edilirken, jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu bölgeye uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

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