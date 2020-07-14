Gaziantep'te 4 bin 179 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 179 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 179 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 468 iş yeri denetlendi.