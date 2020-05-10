  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bir otomobilden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:12:12 -
Gaziantep'te 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 otomobilden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Hırsızlık dahil 16 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlının bir otomobilin kapsını açarak hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı