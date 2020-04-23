Gaziantep'te 3 kişiden immün plazma için bağış

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan 3 kişi, immün plazma bağışında bulundu.

Aferez Ünitesi'nde gerçekleştirilen bağış sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, koronavirüs tedavisi görerek iyileşenlerin tedaviye katkı sunması için duyarlı olmasını istedi.

İmmün plazma tedavisi için bağışın önemine dikkati çeken Gür, şöyle konuştu:

"Bugünkü bağışçılarımızdan birisi sağlık çalışanı, diğer ikisi ise İngiltere'den gelen yakınlarından enfekte olan dayı ve yeğen. Hastalarımız özellikle kendilerinden sonra tedavi arayan insanlara kanlarıyla şifa olmak istediler. Gaziantep Üniversitesinde şu anda 3 donörümüzün kanlarını alıyoruz. Bugün aldığımız plazmaları yoğun bakımda yatan entübe şekilde olan bir hastamıza uygulayacağız. Geri kalan kanlarımızı da Kızılaya göndererek farklı hastalara uygulayacağız. Bu hastalarımız inşallah diğer donörlere örnek olur. Donör olmak isteyenleri hastanemize bekliyoruz."

Kan bağışı yapanlar ise hastalıktan kurtuldukları için mutlu olduklarını ve diğer hastaların sağlığına kavuşmasını sağlamak istediklerini bildirdi.