Gaziantep'te 205 kişiye "sosyal mesafe" cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 205 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde normalleşmeyle ilgili denetimlere devam ediliyor.

Bu kapsamda, dün yapılan denetimlerde kısıtlamaya uymayan 18 yaş altı 23 kişi ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 205 kişiye ceza uygulandı.

Öte yandan denetlenen 189 iş yerinden üçüne de işlem yapıldı.



