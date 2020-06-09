Gaziantep'te 200 bin sanayi çalışanına Kovid-19 eğitimi verilecek

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te, sanayi bölgelerindeki 200 bin çalışana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) hazırladığı protokol çerçevesinde, salgının yayılımının en aza indirilmesi ve sanayi çalışanlarının virüse karşı bilgilendirilmesi amacıyla "Kovid-19 Bilgilendirme Eğitimi İş Birliği Protokolü" imza töreni düzenlendi.

İmzalanan protokol çerçevesinde, düzenlenecek eğitim programlarıyla kentteki 200 bin sanayi çalışanı Kovid-19'a karşı eğitim verilerek bilgilendirilecek.

Vali Davut Gül, herkesin salgına karşı duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Tedbirler kapsamında vatandaşın korunma kullarına uymasının hayati önem arz ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Bizim, iş güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Fabrikaların üretim zincirinin devam etmesi için tedbirler almamız gerekiyor. Bine yakın fabrikamızı denetledik. Çok şükür, 'burada da üretim yapılmaz, bu şartlarda da üretim olmaz' dediğimiz hiçbir fabrikamız yok. OSB'de olan fabrikalarımızın yüzde 99'unun fiziki şartları dört dörtlük, yüzde 1'i burada öğreneceğiz. Normalde şartlarda kişi başına düşen alan 10 metrekare olması gerekirken bizim organize sanayi bölgemizdeki fabrikalarda 100-150 metrekare. Siz salgında birinci derece sorumlususunuz. Sizler bu işi sahipleneceksiniz. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak burada anlatılanları tek tek anlatarak bunu sağlamanız gerekiyor. Bizim sadece fabrikada bunu sağlamamız da yetmiyor. İşçinin kendi hayatında yaşadığı yerlerde aile ilişkilerinde de eğitime ihtiyacı var."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise her insanın başına bir denetleme mekanizması koyarak salgına yönelik başarı sağlamanın güç olduğunu dile getirdi.

Herkesin kendi sorumluluk bilinciyle kendi denetleme mekanizmasını oluşturması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Dünyadaki büyük devlet tanımı salgınla değişim gösterdi. Sağlık ve tedarik zinciri, maske üretimi ile çevre duyarlılığı olmayan ülke için büyük devlet tanımı yapamayız. Şehrimizin hijyen üretimi de ulusal mücadelede önemli bir noktada yer alıyor. Gaziantep'in büyük sorumluluğu var. Bizim üretmemiz lazım ve bu zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı da hazır bulundu.