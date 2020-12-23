Gaziantep’te 2 zabıta görevlisine saldırı
Gaziantep'te seyyar satıcıların bıçaklı saldırısında 2 zabıta görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Çimento Kavşağı yakınlarında yol kenarında hayvan satmaya çalışan seyyar satıcıların bölgeden uzaklaşması için uyarıda bulundu.
Bir süre sonra seyyar satıcılar bıçakla zabıta görevlileri saldırdı.
Olayda yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan 2 zabıta görevlisinin durumunun iyi olduğunu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.