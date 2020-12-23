  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gaziantep’te 2 zabıta görevlisine saldırı
Yerel

Gaziantep’te 2 zabıta görevlisine saldırı

Gaziantep'te seyyar satıcıların bıçaklı saldırısında 2 zabıta görevlisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:51:00 -
Gaziantep’te 2 zabıta görevlisine saldırı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Çimento Kavşağı yakınlarında yol kenarında hayvan satmaya çalışan seyyar satıcıların bölgeden uzaklaşması için uyarıda bulundu.

Bir süre sonra seyyar satıcılar bıçakla zabıta görevlileri saldırdı.

Olayda yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan 2 zabıta görevlisinin durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon!
Dünya

Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

Terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubu Anka Neferler Tim'den tepki geldi...
Helva-i Hakani ne demek? Helva-i Hakani malzemeleri ve tarifi
Kadın - Aile

Helva-i Hakani ne demek? Helva-i Hakani malzemeleri ve tarifi

Helvaların Sultanı anlamında gelen Helva-i Hakani Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Kaymak ve bademle yapılan şerbetli tat..
Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi
Medya

Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi

30 Kasım'da yayın hayatına başlayan ve Nevşin Mengü'nün de program yaptığı Cavit Çağlar'ın 'Olay TV'si, 1 ay bile yayın yapamadan kepenkleri..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay