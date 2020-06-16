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Aktüel

Gaziantep'te 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

Şüphelilerin kapkaç yapıp motosikletle kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:35:09 -
Gaziantep'te 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kapkaç yöntemiyle hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin kapkaç yaptıktan sonra motosikletle kaçmaları yer alıyor.

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