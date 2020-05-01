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Aktüel

Gaziantep’te 195 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:29:41 -
Gaziantep’te 195 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan 2020 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 195 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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