Gaziantep’te 1857 Kocaeli’de 119 ‘tedbirsiz’e ceza

Karantina hükümlerine aykırı davranarak bulunduğu yeri terk eden 14 kişi hakkında ise idari işlem yapılarak suç duyurusunda bulunuldu. Denetlenen 165 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kocaeli’de ise dün Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1315 iş yeri denetlenerek 16 bin 575 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 31, maske takmayan 64 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye para cezası verildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.