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Yerel Gaziantep’te 16 yaşındaki Muhammed öldürüldü: İki şüpheli aranıyor
Yerel

Gaziantep’te 16 yaşındaki Muhammed öldürüldü: İki şüpheli aranıyor

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Gaziantep’te 16 yaşındaki Muhammed öldürüldü: İki şüpheli aranıyor

Gaziantep’te bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Salih, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahvelipınar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Muhammed Salih’in iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüştü ve Salih, göğüs ile kasık bölgesinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Salih, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih’in cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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