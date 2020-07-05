  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te 15 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 08:35:40 -
Gaziantep'te 15 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 kilo 400 gram eroin ve 6 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında İbni Sina Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 kilo 400 gram eroin ve bebek bisküvisi kutularına yerleştirilmiş 6 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı