Gaziantep’te 15 günde 15 milyon maske ile rekor üretim

Gaziantep’te, korona virüs (COVID-19) hastalığının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında takılması zorunlu olan tek kullanımlık maskenin üretimi tamamlanarak vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Naksan Holding işbirliğinde gerçekleştirilen protokol ile çalışmalara başlanılan maske üretiminde Gaziantep rekor bir başarıya imza atarak 15 günde 15 milyon maske üretti.

Gaziantep Modeli ile gönül birliği yapılarak üretilen maskeler, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından vatandaşlara evlerinde teslim edildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları noktasında sosyal mesajlar da veren Vefa ekipleri, bu süreçte özellikle maske takılarak mesafenin korunmasının bireysel olduğu kadar toplum sağlığı açısından da son derece önemli olduğunu ilettiler.

Uygulamadan duydukları memnuniyet dile getiren vatandaşlar ise maskelerinin ücretsiz olarak temin edilmesinin yanı sıra evlerine kadar getirilmesinin çok önemli bir hizmet olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Dün itibari ile kırsal mahalleler öncelikli olmak üzere başlanılan maske dağıtımı, bayram sonuna kadar devam edecek ve 15 milyon maske tüm Gazianteplilere ücretsiz ulaştırılmış olacak.