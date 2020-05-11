Gaziantep’te 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlaması

Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü ve Başhekimi Op. Dr. Cezmi Ük, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü ve Başhekimi Op. Dr. Cezmi Ük, mesajında sağlık sisteminin temel taşlarından olan hemşireliğin güç çalışma şartlarını gerektiren, sabır, özveri ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran zor bir meslek olduğunu belirtti. Op. Dr. Cezmi Ük’ün mesajında, "Sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisidir. Zor şartlar altında fedakârca çalışarak insanların sağlığına kavuşması için gayret gösteren doktor, hemşire ve tüm sağlık ekipleri mesleğini canla başla icra etmektedir. Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs (Covit-19) hastalığının tedavisi kapsamında hemşirelerimiz çok büyük rol üstlenmiştir. Hemşireler Günü nedeniyle, her türlü olumsuzlukta maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, itina ile ülkemizde ve dünyamızda görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.