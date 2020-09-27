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Yerel Gaziantep'te 1164 kişiye ceza
Yerel

Gaziantep'te 1164 kişiye ceza

Gaziantep'te 1164 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:15:00 -
Gaziantep'te 1164 kişiye ceza

Dünyada vaka sayılarını arttırmaya devam eden koronavirüse karşı Türkiye yeni tedbirler alıyor.

Salgın yayılımının hızlı olduğu belirlenen düğün ve kına törenleri sonrası, konser ve festivallere de kısıtlama geldi. Aynı şekilde toplu taşıma araçlarında da denetimler arttırıldı.

Birçok ilde maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılınca valiliklerden peş peşe yeni kararlar geldi.

Gaziantep’de yeni tip koronavirüs tedbirlerinde sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını hiçe sayan kişiler tespit edildi.

Ekipler tedbirlere uymayan kişilere ceza kesti. 1164 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

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