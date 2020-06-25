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Aktüel

Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:07:43 -
Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 ev karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan 94 yaşındaki A.Y'nin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yaşlı kadın İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, filyasyon çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen 49 kişinin yaşadığı 11 ev için karantina kararı alındı.

Evlerin kapısına uyarıcı yazı asılırken, jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının karantina süresince Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı bildirildi.

Bu arada, temaslı bazı kişilerin daha önce kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidip gelen A.Y'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

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