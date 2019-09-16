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Gaziantepliler birlikte yürüdü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme” temalı sloganıyla kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerini başlattı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:25
Gaziantepliler birlikte yürüdü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme” temalı sloganıyla kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerini başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve çok sayıda belediye çalışanı, Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Gaziantep Kalesi’nde son bulan “Birlikte Yürüyelim Korteji” oluşturdu.


Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Avrupa Hareketlilik Haftası’nın açış töreninde konuşan Belediye Başkanı Şahin, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe artık şehirlerin yarıştığı bir döneme girdiklerini belirtti. Gaziantep’in kentler yarışında hemen hemen her alanda yükselen bir değer olarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Sporuyla, kültürüyle ve en önemlisi insanıyla yükselen bir Gaziantep için yola çıktık. Bu yolda en büyük gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Gaziantep Valisi Davut Gül’le birlikte, şehrimizin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya, sağlıklı yaşam ve çevre koruması yönünde önemli adımlar atıyor. Bu adımların en önemli kısımlarından birisi ulaşımdır. Başkan olmamın hemen ardından genel sekreterimiz başta olmak üzere çalışma arkadaşlarımızla Ulaşım Master Planı yaptık. 2040-2050 yıllarında şehrin nereye gittiği yönündeki soruları araştırarak yanıt aradık. Ulaşım Master Planı’nı İmar Master Planı’yla eş zamanlı gerçekleştirdik. Bir acil eylem planımız var bir de orta ve uzun vadede eylem planlaması yaptık. Çalışmalar kapsamında aldığımız kararların doğruluğu kısa zaman içinde görüldü. Aldığımız kararların en önemlilerinden biri, bisiklet yolunun çoğaltılmasıdır. Bugün, 55 kilometrelik bisiklet yolu hedefimizin yarısına ulaşmış durumdayız. Bisiklet yollarıyla diğer ulaşım araçlarını entegre etme amacımız var. Bu zor bir süreci kapsıyor. Çünkü insanların daha sağlıklı bir ömür geçirmesini isteyen bir çalışma yapıyoruz. İnsanların hareket etme alışkanlıklarını değiştirmek istiyoruz. Yürüttüğümüz çalışmada aldığımız kararlarda gördük ki bütün Dünya şehirleri bu kapsamda çalışmalar yapıyor. Danimarka ve Hollanda bisiklet kullanımında en yüksek orana ulaşmış durumda. Bisiklet kullanımının artması sağlıklı yaşamın formülünü içinde barındırmaktadır" dedi.


"Bisiklet kullanımı insan ömrünü 5 kat uzatıyor"


Bisiklet kullanımının önemine de dikkat çeken Fatma Şahin, "Danimarka ve Hollanda kullanıyorsa bizim de bisiklet kullanımı açısından alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü hem ucuz, hem sağlıklı. Bu iki ülkenin en büyük sorunu bisiklet otoparkı. O yüzden bizim Dünya’yla entegre olmamız gerekiyor, Bu ülkelerde var olan bisiklet kullanım oranlarına yetişmemiz hatta geçmemiz gerekiyor. Bütün ülkeler bisiklet yollarını artırmaya çalışıyor. Bisiklet yollarıyla ilgili yapacak çok işimiz var. Daha yolun başında yer alıyoruz. Öncelikle Gaziantep Üniversitesi’yle yaşam alanları arasındaki ağı kurmamız gerekiyor. Bisiklet kullanımının düzenli olması halinde ömrümüz 5 kat daha uzuyor. Bisiklet kullananlarda ölümlü trafik kazası oranı yüzde 40 azalıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte ve bakanlarımızın yer aldığı bisiklet yolu projesine çok ciddi destek veriyoruz. Bisiklet kullanımını arttırmak için Şahinbey ve Şehitkamil Belediyesi ödüllendirme yapıyor. Düzenli bisiklet kullanımı gerçekleştiren vatandaşlara bisiklet hediye ediyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir çalışma. Biz de üzerimize düşen görevi üstleneceğiz. Ulaşım Master Planı’nı tamamlayarak şehirdeki bisiklet yolu uzunluğunu 55 kilometreye çıkartacağız” şeklinde konuştu.


Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bisiklet yolu planının Dünya için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu proje kapsamında halkımızın da desteğini alarak kent içindeki bisiklet kullanım oranını arttırmamız sağlık açısından önemli bir dönemeci beraberinde getirecektir. İnsan ömrünün bisiklet kullanımıyla birlikte 5 kat artması göz ardı edilemeyecek bir durumdur. Bu noktadan yola çıkarak bisiklet yolu projesine destek veren herkes bir teşekkürü hak ediyor” diye konuştu.


Konuşmaların ardından başkan Şahin, 2019 yılında toplu ulaşım aracını en çok kullanan Mehmet Ali Günel’e ve GAZİBİS sistemini en fazla tercih eden üniversite öğrencisi Atilla Külekçi’ye bisiklet hediye etti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:25
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