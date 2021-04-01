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Gündem Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu vuruldu: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Gündem

Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu vuruldu: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Gaziantep'in ünlü baklavacılarından Coşkun K.'nın oğlu, Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Tolga K., İstanbul Kadıköy'de bir avukat arkadaşı tarafından kazara vuruldu. Talihsiz genç, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:44:00 -
Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu vuruldu: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Tolga K., Kadıköy'de bir kafeteryada arkadaşlarıyla buluştu. Masadaki arkadaşlarından K.S.E adlı avukat, henüz kimin olduğu öğrenilemeyen tabanca ile oynamaya başladı. İddiaya göre, K.S.E. silahı incelerken tabanca birden ateş aldı. Silahın patlaması ile birlikte hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Tolga K., göğsüne aldığı kurşunla ağır yaralandı.

Tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Gaziantep'in ünlü baklavacılarından Coşkun K.'nın oğlu olduğu öğrenilen Tolga K., ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Tolga K.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

K.S.E tutuklanarak cezaevine gönderildi

Tolga K.'yı kazara vurduğu iddia edilen K.S.E.'nin Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşmada tutuklandığı öğrenilirken, emniyetteki ifadesinde, 'Silahı incelerken şarjörün takılı olmadığını sanıyordum. Namluda kurşun olup olmadığını bilmiyordum' dediği belirtildi.

İstanbul Barosu'ndan açıklama gelmedi

Avukatların sorunları dışındaki her konuda bir fikir beyan eden barolardan İstanbul Barosu ise, yaşanan olaya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

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