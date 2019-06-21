0553 313 94 23

Gaziantepli sporcu Ukrayna’da üçüncü oldu

Ukrayna’da düzenlenen U18 Şampiyonası Disk Atma Yarışları’nda Türkiye’yi temsil eden Lütfi Demir üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:08
Gaziantepli sporcu Ukrayna’da üçüncü oldu

Ukrayna’da düzenlenen U18 Şampiyonası Disk Atma Yarışları’nda Türkiye’yi temsil eden Lütfi Demir üçüncü olarak bronz madalya kazandı.


Ukrayna’da düzenlenen Uluslararası U18 şampiyonasında 1,5 kilo disk atma yarışlarına katılan Gaziantepli Lütfi Demir önemli bir başarıya imza attı. Toplam 25 sporcunun yarıştığı ve 12 sporcunun elemeyi geçmeyi başarabildiği yarışlarda üçüncü olan Lütfi Demir bronz madalya elde etti.


Gaziantep Akkent Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Demir, gelecekte de önemli başarılar elde edip Türkiye’ye madalyalar kazandırmak istediğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Camda intihar pazarlığı
    1. Camda intihar pazarlığı
    2. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    3. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    4. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    5. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    6. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    7. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    8. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    9. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    10. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    11. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    12. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    13. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    14. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    15. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    16. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    17. Selde hayatını kaybedenlerin..
    18. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    19. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    20. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    21. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    22. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    23. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    24. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    25. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    26. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    27. Mayınlı arazide korkutan yangın
    28. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    29. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    30. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı