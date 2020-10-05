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Aktüel Gaziantepli biber üreticisi tarladaki ikincil ürünü vatandaşlara bıraktı
Aktüel

Gaziantepli biber üreticisi tarladaki ikincil ürünü vatandaşlara bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:40:42 -
Gaziantepli biber üreticisi tarladaki ikincil ürünü vatandaşlara bıraktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki kırmızıbiber üreticisi, tarlasındaki ikincil ürünü hasat edip satmak yerine vatandaşların toplamasına izin verdi.

Yeşilova Mahallesi'nde uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan 62 yaşındaki Maho Tosun, 130 dönümlük kırmızıbiber ekili alanda ilk hasadı yaparak ürünlerini sattı.

Tosun'un ikincil ürünü tarlada bırakıp vatandaşların toplamasına izin vermesi üzerine, çok sayıda kişi bölgeye geldi. Vatandaşlar biberleri toplayıp araçlarla evlerine götürdü.

Maho Tosun, gazetecilere, hayır amaçlı böyle bir karar aldığını belirterek, "Belki toplayıp satarak evlerinin ihtiyaçlarını karşılarlar. Yaklaşık 500 kişi, tarladaki 70 ila 80 ton civarında bulunan üründen faydalandı. Ben burayı sürebilirdim ama vatandaşa açtım. Bunun için de mutluyum." dedi.

Biber toplamaya gelenler ise Tosun'a teşekkür etti.

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