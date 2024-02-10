Gaziantep'in ünlü firması iflas etti

Otomotiv, petrol istasyonları ve akaryakıt ticareti yapan ünlü Gaziantep merkezli firmanın ekonomik sıkıntıya düştüğü öğrenildi. Faktoring firmasında çeki yazılan ünlü iş adamının alacaklılarına “Beni bir süre bekleyin. İflas etmedim, bayiliklerim devam ediyor, ekonomik olarak sıkıntıyı 6 aylık süreçte aşacağız. Kimse mağdur olmayacak, alacaklarını tahsil etmek isterken bizi de zorda bırakan girişimlerde bulunmayın. Tüm borçları ödeyeceğim” şeklinde açıklama yaptığı bildirildi.