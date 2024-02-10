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Ekonomi Gaziantep'in ünlü firması iflas etti
Ekonomi

Gaziantep'in ünlü firması iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-02-10 13:39:00 -
Gaziantep'in ünlü firması iflas etti

Gaziantep’te ünlü bir otomotiv bayisinin ödemelerini 6 ay erteleme isteğinde bulunduğu öğrenildi.

Otomotiv, petrol istasyonları ve akaryakıt ticareti yapan ünlü Gaziantep merkezli firmanın ekonomik sıkıntıya düştüğü öğrenildi. Faktoring firmasında çeki yazılan ünlü iş adamının alacaklılarına “Beni bir süre bekleyin. İflas etmedim, bayiliklerim devam ediyor, ekonomik olarak sıkıntıyı 6 aylık süreçte aşacağız. Kimse mağdur olmayacak, alacaklarını tahsil etmek isterken bizi de zorda bırakan girişimlerde bulunmayın. Tüm borçları ödeyeceğim” şeklinde açıklama yaptığı bildirildi.

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