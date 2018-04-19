Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma şoke oldu! Hoparlörde gizlenmiş 6 kilo...
Nizip ilçesinde jandarma tarafından durdurulup aranan otomobilin bagajındaki hoparlöre gizlenmiş 6 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.19 Nisan 2018 Perşembe 19:46
Dutlu Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T. (46) yönetimindeki 34 SN 5177 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, bagajda ses sistemine bağlı hoparlörde gizlenmiş 6 kilogram esrar buldu. Esrara el koyan ekipler, sürücü A.T ile otomobildeki A.E. (30) ve A.R.'yi (43) gözaltına alındı.
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