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Gündem Gaziantep'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Gündem

Gaziantep'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede sel felaketi yaşanırken, Gaziantep'te de şiddetli dolu yağışı gerçekleşti. Kent yağan dolunun ardından beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 01:53:00 - 2023-03-18 02:09:35

Gaziantep'te gece saatlerinde önce sağanak ardından ise dolu etkili oldu.

Gaziantep ve ilçelerinde gece saatlerinde geceyi aydınlatan şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Zaman zaman şiddeti azalan yağış devam ediyor.

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