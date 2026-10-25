Gaziantep’e 71 Uzman Hekim Atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hekim atamalarıyla Gaziantep’in sağlık kadrosunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Farklı uzmanlık alanlarını kapsayan kadro dağılımında, kentte sunulan sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve vatandaşların uzman hekimlere erişiminin artırılması amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, yapılan atamaların Gaziantep’in sağlık kadrosunun güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, sunulan hizmetlerin niteliğinin daha da artacağını ifade etti. Şahin, atamalar dolayısıyla Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek ilde görev yapacak hekimlere başarılar diledi.

Gaziantep’e tahsis edilen 71 uzman hekim kadrosunun branş dağılımı şöyle:

Acil Tıp: 8

Aile Hekimliği: 1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon: 4

Beyin ve Sinir Cerrahisi: 1

Çocuk Endokrinolojisi: 1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları: 1

Çocuk Nörolojisi: 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 6

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: 2

Deri ve Zührevi Hastalıklar: 4

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: 4

Genel Cerrahi: 1

Göğüs Hastalıkları: 5

Göz Hastalıkları: 3

Histoloji ve Embriyoloji: 1

İç Hastalıkları: 6

Kadın Hastalıkları ve Doğum: 6

Kardiyoloji: 1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: 1

Neonatoloji: 1

Nöroloji: 1

Nükleer Tıp: 1

Ortopedi ve Travmatoloji: 2

Radyoloji: 2

Romatoloji: 1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: 1

Tıbbi Biyokimya: 2

Tıbbi Onkoloji: 1

Tıbbi Patoloji: 1

Üroloji: 1