  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep ve Mardin'deki kazada ölenlerin ailelerine destek verilecek mi?
Aktüel

Gaziantep ve Mardin'deki kazada ölenlerin ailelerine destek verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, kazalarda vefat edenlerin ailelerine yardım yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-22 19:02:00 -
Gaziantep ve Mardin'deki kazada ölenlerin ailelerine destek verilecek mi?

Ağustos ayının ikinci ve son kabine toplantısı 22 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziantep ve Mardin'deki kazada ölenlerin ailelerine destek verilecek mi?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturma neticesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlayacağız. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23