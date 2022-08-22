Ağustos ayının ikinci ve son kabine toplantısı 22 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziantep ve Mardin'deki kazada ölenlerin ailelerine destek verilecek mi?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturma neticesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlayacağız. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz" dedi.