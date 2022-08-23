Gaziantep ve Mardin’de yaşanan trafik kazaları yürekleri yaktı. Kazada yaşamlarını yitirenlerin ailelerine destek ödemeleri sağlanacağı açıklandı. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak?

Gaziantep ve Mardin'de vefat edenlerin ailelerine ne zaman ne kadar destek verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, söz konusu kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bunun yanında firma 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz" açıklamasını yapmıştı.

, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.

Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.