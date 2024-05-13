  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe

Teröristbaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis

Mehmet Metiner Erdoğan'dan makam bekleyen o ismi açıkladı: AK Parti'ye ömrü boyunca oy vermedi

FETÖ’den Ali Koç’a tehdit “Artık aklını başına devşir”

Temel Kotil'den KAAN üzerinden Almanya göndermesi: Mercedes yapmaya devam etsinler

Bir zamanlar devlette israf böyle imiş! Mürted Üssü'nden jet kalkıyor.. Ve... Herkesi tedirgin eden ayrıntı!

Selçuk Bayraktar yeni İHA'yı tüm Türkiye'ye gösterdi! Gören mest oldu

Sinan Ateş'in suikasta kurban gitmeden önceki mesajları çıktı: Beni öldürmeye karar vermişler Ömer ağbi

BM'nin Filistin kararı İsrail temsilcisini çılgına çevirdi

İstanbul'da elektrik kesintisi: Çok sayıda ilçe elektriksiz kalacak
Gündem Gaziantep ve Hatay Meclis Üyeleri karar verdi: Gaziantep ve Hatay tarihi karara imza attı
Gündem

Gaziantep ve Hatay Meclis Üyeleri karar verdi: Gaziantep ve Hatay tarihi karara imza attı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 17:39:00 -
Gaziantep ve Hatay Meclis Üyeleri karar verdi: Gaziantep ve Hatay tarihi karara imza attı

6 Şubat depremlerinde Gaziantep ve Hatay’da doğal afetin verdiği hasarların bir an önce ortadan kalkması ve normalleşme sürecinin hızlandırılması için harekete geçildi.

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir protokolü imzalayarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen iki şehrin yaralarını beraber saracak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Mayıs Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda “Asrın Felaketi” olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde Gaziantep ve Hatay’da doğal afetin verdiği hasarların bir an önce ortadan kalkması ve normalleşme sürecinin hızlandırılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, meclis üyelerinin kararıyla protokol imzalaması kararı alındı.
Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Hatay’ın büyük zarar gördüğünü belirterek, “Biz, bu kardeş şehir protokolü ile iyileşme sürecini hızlandırıp yaralarımızı beraber sarmayı amaçlıyoruz” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23