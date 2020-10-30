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Ekonomi Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19 uyarısı:
Ekonomi

Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19 uyarısı:

"Kentimiz ticari hareketliliğin olduğu bir şehir, dolayısıyla vaka artışları gelecek. Kısmen de gelmeye başladı. Hepimize düşen tedbirleri gözden geçirmek" - "Sosyal hayatımızı yavaşlatmazsak, ticari hayatımızda önlemleri gevşetirsek 10-15 gün sonra yeni yasaklarla karşı karşıya kalabiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:36:59 -
Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19 uyarısı:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış beklendiğini belirterek, "Sosyal hayatımızı yavaşlatmazsak, ticari hayatımızda önlemleri gevşetirsek 10-15 gün sonra yeni yasaklarla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Gül, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine KÜSGET Sanayi Sitesi Kooperatifince yaptırılan 86 iş yerinin kura çekimine katıldı.

Burada konuşan Gül, kentin iş birliği içerisinde çalıştığını, Büyükşehir Belediyesinin de her sektöre katkı verdiğini söyledi.

Gaziantep halkının el birliğiyle kalkındığını, Kovid-19 salgınının azalmasıyla ekonominin daha da iyiye gideceğini aktaran Gül, "Avrupa'da ikinci dalga başladı. Vaka sayıları artıyor. Kentimiz ticari hareketliliğin olduğu bir şehir, dolayısıyla vaka artışları gelecek. Kısmen de gelmeye başladı. Hepimize düşen tedbirleri gözden geçirmek. Sosyal hayatımızı yavaşlatmazsak, ticari hayatımızda önlemleri gevşetirsek 10-15 gün sonra yeni yasaklarla karşı karşıya kalabiliriz." diye konuştu.

- "Gaziantep modelinin ne olduğunu anladılar"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de KÜSGET'in Türkiye'nin en büyük kooperatifi olduğunu, iş, istihdam ve ekonomi ürettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül'de açılışını gerçekleştirdiği 300 fabrikayla ilgili tartışmalara değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Bir hafta şehri konuştular. 'Fabrikaları tek tek dolaştık. Restoranı fabrika diye gösterdiler' diyenler oldu. Adam yemek fabrikası kurmuş, 150 adam çalışıyor. 'Ecza deposunu fabrika diye açtılar' dediler. Eczacı, çocuk bezi fabrikası kurmuş. Anlamamalarını anlıyoruz. Türkiye'de böyle bir örnek yok. Bir hafta sürdü ama Gaziantep modelinin ne olduğunu anladılar. Alın teri, aşk, iman, gayret var."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kentin 7,5 milyar dolar civarında ihracatı olduğuna dikkati çekerek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sürecinde de sağlığımıza dikkat ettikçe altından kalkamayacağımız bir şey yok." ifadelerini kullandı.

KÜSGET Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş ise verdikleri emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı.

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