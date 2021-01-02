  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep Valiliğinden kentte mutasyonlu virüs tespit edildiği iddialarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Gaziantep Valiliğinden kentte mutasyonlu virüs tespit edildiği iddialarına ilişkin açıklama:

"Bazı basın mecralarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Kovid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 13:54:06 -
Gaziantep Valiliğinden kentte mutasyonlu virüs tespit edildiği iddialarına ilişkin açıklama:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, kentte bazı kişilerde mutasyonlu yeni tip koronavirüs tespit edildiği ve bunların kentte dolaştığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Kovid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiğine ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Bazı basın mecralarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Kovid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Mutasyona uğramış olan Kovid-19 vakaları ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler doğrultusunda İngiltere’den ülkemize gelen tüm yolcular gidecekleri illere liste halinde bildirilmekte ve hem yol esnasında hem de kalacakları ikamette izolasyona tabi tutulmaktadır. İlimize İngiltere'den gelen yabancı uyruklu olanlar dahil olmak üzere bütün yolcular da geldikleri andan itibaren sıkı bir izolasyona tabi tutulmuş ve PCR testleri yapılmıştır."

​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu
Gündem

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabından yayınladığı Ankapark videoları ile FOX Tv'ye meydan okudu...
Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!
Gündem

Ayasofya haberi büyük tepki çeken Sözcü’den skandal savunma!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılmasını, “2020’de yaşanan bir felaket” olarak nitelendiren Sözcü, “Kıskanılıyoruz” diye..
Siyonist teröristleri tek başına püskürttü!
Dünya

Siyonist teröristleri tek başına püskürttü!

Aşırı sağcı İsrailliler, Batı Kudüs'te bir Filistinliye ait araca taş, cop ve kesici aletlerle saldırdı. Araçtan inen Filistinli, saldırganl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay