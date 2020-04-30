Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisi için biyoeşdeğerlilik çalışması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için biyoeşdeğerlilik çalışması başlattı.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, yazılı açıklamasında, Farmagen IKU Merkezi ve Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-GE Merkezi ortaklığı ile GAÜN Teknopark bünyesindeki ekibin başlattığı çalışmayla, Kovid-19 tedavisinde hastaların kullanabilmesi için yurt dışından ithal edilen ilacın, yerli ve milli eşdeğerini (muadil) geliştirilerek piyasaya sunulabileceğini belirtti.

Bu ilacın klinik biyoeşdeğerlik çalışmasının GAÜN Teknopark firmaları arasında yer alan Farmagen tarafından yapılacağını vurgulayan Gür, şunları kaydetti:

"Söz konusu etken madde günümüzde Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş Kovid-19 hastalığının tedavisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliliğe ilişkin çalışmalarımız, Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun onayıyla, proje sorumlusu GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muradiye Nacak ve proje yöneticisi Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu ile geniş bir proje ekibi tarafından, özel tüm koruyucu önlemler de alınarak başladı. Gaziantep Üniversitesi Teknopark olarak, bu kritik dönemde, yerli ilaç sanayisinin çözüm ortağı olmak bizleri gururlandırdırdı."

Gür, pandemi tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de milli üretim için biyoeşdeğerlik çalışmaları yapmak üzere yasal izin süreçleri devam eden birkaç ilaç daha olduğunu da aktardı.