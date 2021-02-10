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Spor Gaziantep, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Gaziantep, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:32:00 -
Gaziantep, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Göztepe karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda diğer sporcular da dar alanda çift kale maç yaptı.

Kovid-19 izolasyon süreci sona eren Çağlar Şahin Akbaba ve Amedej Vetrih de üst üste gerçekleştirilen 3 test sonucunun da negatif olması üzerine takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana, tedavisi devam eden Kana Bıyık dışında tüm futbolcular katıldı.

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