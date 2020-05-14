Gaziantep TOKİ isim listesi | Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ sonuçları
Gaziantep TOKİ sonuçları 2020 | 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlar kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. Pek çok kişi “Gaziantep TOKİ isim listesi 2020” , “Kuzeyşehir TOKİ sonuçları sorgula” , “TOKİ Gaziantep sonuçları 2020” sonuçlarını araştırıyor. İşte, detaylar.
100 bin sosyal konut projesi başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Kura çekimleri ise koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ertelendi. Kura çekimleri nisan ayı itibariyle yeniden başladı. Peki, Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ kuraları çekildi mi?
Gaziantep TOKİ isim listesi | Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ sonuçları
Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir kuraları 15 Mayıs Cuma saat 10.00'da çekilecek. Kura çekimi internetten canlı yayınlanacak.
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