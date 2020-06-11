Gaziantep Ticaret Borsası
Kavlak Antep fıstığının kilogramı 58 liradan işlem gördü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığının kilogramı 58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|49,00
|59,66
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|58,00
|58,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|57,88
|60,98
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|34,00
|37,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|13,89
|30,56
|Kimyon
|Kg
|19,00
|23,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|38,10
|38,10