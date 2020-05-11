Gaziantep Ticaret Borsası
Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 140-146,50 liradan işlem gördü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 140-146,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|52,20
|58,35
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|140,00
|146,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,50
|83,16
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|74,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|83,16
|83,16
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|53,50
|65,00
|Ceviz içi
|Kg
|56,00
|56,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|13,80
|13,80
|Pirinç
|Kg
|4,70
|6,66