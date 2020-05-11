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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 140-146,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:07:38 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 140-146,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,2058,35
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg140,00146,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg74,5083,16
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg74,0074,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg83,1683,16
Badem içi (tatlı)Kg53,5065,00
Ceviz içi Kg56,0056,00
Zeytinyağı (ham)Kg13,8013,80
PirinçKg4,706,66

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