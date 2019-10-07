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Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ 2. etap 749 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2. etap 749 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir konutlarında hak sahibi olan vatandaşlarca merak ediliyordu. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir konutlarının ne zaman teslim edileceğini yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2. etap 749 konutları anahtar teslimi ne zaman?

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:24
Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ 2. etap 749 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2. etap 749 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir konutlarında hak sahibi olan vatandaşlarca merak ediliyordu. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir konutlarının ne zaman teslim edileceğini yaptığı açıklamayla duyurdu.

TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2. etap 749 konut projesi, 7 Ekim- 31 Ekim 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. TOKİ’den yapılan açıklamada, Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2.Etap 749 adet konut projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen konutların teslimleri, 07 – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında, Web sayfamız www.toki.gov.tr adresinde yer alan Konut Teslim Programına göre gerçekleştirilecektir.” denildi.

Bu çerçevede; konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan BCT Müşavirlik İnş. A.Ş tarafından Kuzeyşehir Şantiyesinde gerçekleştirilecektir. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir. İlk dönemsel artış Ocak 2020’de yapılacaktır.

İlk taksit ödemeleri Kasım 2019 tarihinde başlayacaktır.

Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğan %1 oranındaki KDV tutarı T.Halk Bankası A.Ş. Karataş Şubesi tarafından tahsil edilecektir; bu aşamada aracı Banka tarafından kesilen KDV faturası konut teslim anında alıcı tarafından müşavir firmaya yetkililerine ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair fatura ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının yatırıldığına dair fatura,

Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:24
  1. Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2. etap 749 konutları ne zaman teslim edilecek?
  2. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2. etap 749 konutları ne zaman teslim edilecek?
  3. Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 2. etap 749 konutları anahtar teslimi ne zaman?

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