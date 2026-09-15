Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 15 bin ileri düzey tetkik yapıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren İleri Tetkik Laboratuvarı'nda bugüne kadar toplam yaklaşık 15 bin ileri düzey tetkik yapıldı. Bunların yaklaşık 10 binini Flow Sitometri, 5 binini ise nadir metabolik hastalık testleri oluşturdu. Daha önce birçok hastanın tetkik için şehir dışına gönderildiği süreç, laboratuvardaki çalışmalarla artık büyük ölçüde Gaziantep'te yürütülüyor.

İleri düzey tanı testlerinde bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelen laboratuvarda, hematolojik ve nadir hastalıkların tanısında kullanılan özellikli testler kentte yapılıyor; böylece hastaların zaman kaybının ve farklı illere gitme zorunluluğunun önüne geçiliyor. Laboratuvar yalnızca Gaziantep'ten değil, çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyor.

"Şehir dışına bağımlılığımız azaldı"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, kanların artık şehir dışına gönderilmeden daha hızlı tanı konulduğunu ifade etti. Laboratuvarın hastanenin özellikli bölümlerinden biri olduğunu belirten Uluşan, "Burada yaklaşık olarak yılda 10 bin flow testi, 5 binde metabolik test tanısı koymaktayız. Eskiden hastalarımızın bu testleri için kanları şehir dışına gönderilmekteydi. Ama artık tanıyı burada koyuyoruz" dedi.

Yenidoğanlarda metabolik tanının bir damla kanla hızlı şekilde konulduğunu aktaran Uluşan, "Şehir dışına bağımlılığımız azaldı" ifadesini kullandı. Uluşan, lösemi ve lenfoma gibi tanısı zor alınan testlerde hematoloji laboratuvarının klinik hekimlerin konsültasyonu ve görüşleriyle birlikte tanıyı hızlandırdığını, ayrı bir invaziv işleme gerek kalmadan tanının hızla konulduğunu söyledi.

Günde ortalama 70 bin kadar rutin test

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Yunus Gören, hastanenin açıldığı günden bu yana yoğun şekilde hizmet verdiklerini aktardı. Gören, "Her gün ortalama 70 bin kadar rutin test çalışıyoruz. Bunun yanında metabolizma, akım sitometrisi, elektroforez gibi ileri tetkikler de laboratuvarımızda çalışılıyor. Bu sayede de bizim hedefimiz bölgede referans bir laboratuvar haline gelmek" diye konuştu.

Metabolizma laboratuvarında Fenilketonüri, akçaağaç şurubu hastalığı ve tirozinemi gibi nadir hastalıkların tanı aldığını anlatan Gören, hastalara son derece hızlı sonuç verildiğini, hastaların güvenle takip edildiğini belirtti. Hastalığın erkenden tanısının konulmasıyla yenidoğanlara umut olduklarını sözlerine ekledi.