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Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Türkiye Şampiyonu

Osmaniye’de oynanan Türkiye Hokey Federasyonu Erkekler Hokey Şampiyonası’nda şampiyonluk ipini namağlup unvanla göğüsleyen Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Süper Lig Şampiyonluk kupasını da 40 puanla namağlup unvanını koruyarak kazandı ve kupayı Gaziantep’e getirdi.

05 Mayıs 2019 Pazar 13:36
Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Türkiye Şampiyonu

Osmaniye’de oynanan Türkiye Hokey Federasyonu Erkekler Hokey Şampiyonası’nda şampiyonluk ipini namağlup unvanla göğüsleyen Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Süper Lig Şampiyonluk kupasını da 40 puanla namağlup unvanını koruyarak kazandı ve kupayı Gaziantep’e getirdi.


Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Erkekler Süper Ligi Osmaniye’de düzenlenen kupa töreniyle sona erdi. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımının da açık ara lider olarak lige devam ederken dün oynanan Bolu Belediye Spor maçını da 3-2’lik bir skorla kazanarak namağlup unvanını korudu. Türkiye Şampiyonu olan takım düzenlenen törenle kupasını Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’dan aldı. Şampiyon ekibi ve Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ı kutlayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Türkiye’nin adını uluslararası platformlara taşıyorsunuz. Sizleri kutluyorum. Hokeyin Osmaniye’de gelişmesi için gerekli her türlü desteği vereceğiz” dedi.



Hem kadın hem erkek takımları Türkiye’yi temsil edecek


Türkiye Süper Ligi kadın ve erkek takımlarıyla Türkiye Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü’nün Türkiye’yi temsil hakkı kazandığını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Süper Lig takımlarımızı kutluyorum. Elbette her yarışmanın bir kazananı olacak. Zorlu geçen mücadelelerin ardından Süper Lig kupasını alan Polisgücü Spor olmuştur. Türkiye’yi temsil hakkı kazanan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarının Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı olacağına inanıyor. Kulüplerimizi, bütün takımlarımızı kutluyorum” dedi.


Süper Lig’den iki şampiyonluk kupası almanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Şimdi rotamızı Avrupa’ya çevirdik. Önümüzde iki büyük şampiyona var. Haziran ayında Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’ndaki iki şampiyonluk kupasını da Türkiye’ye kazandırmak için mücadele edeceğiz. Bize destek verenlere yürekten teşekkür ediyorum. Sporcularımızı kutluyor gözlerinden öpüyorum. Bu takımları Gaziantep’in takımları. Bu gurur Gaziantep’in gururu” dedi.



Osmaniye’de bir Polisgücü Klasiği


Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Erkekler Süper Ligi Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı’nı kutlayan kulüp başantrenörü Yusuf Kasım ve antrenör Mustafa Karalar, “Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Rotamız bundan sonra Avrupa Şampiyonası. Haziran ayında dünyanın önemli ülkeleri ve takımlarıyla Alanya’da karşılaşacağız. Şimdi bu maçlara odaklanma zamanı. Başarıda emeği geçen başkanımız Mehmet Kaplan’ın şansında Polisgücü Spor Kulübü yönetim kurulu ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dediler. Türkiye Şampiyonu olan takım kupa töreninden sonra mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.



İki kupada Gaziantep’e


Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi Şampiyonluk kupalarını kazanan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü her iki kupayı da Gaziantep’e getirdi. Başkan Kaplan sırada Avrupa Şampiyonluk kupalarının olduğunu ve Haziran ayında onların da Türkiye’ye kazandırılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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